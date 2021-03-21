Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:09   21 Марта 2021
Происшествия

Возможная участница Олимпиады в Токио погибла после удара молнии

Возможная участница Олимпиады в Токио погибла после удара молнии

Серфингистка из Сальвадора скончалась во время подготовки к важному турниру. В нее попала молния.

Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес тренировалась у берегов пляжа Эль-Тунко, когда в нее угодила молния, сообщает агентство AP. Скорая, которая прибыла на место происшествия, не успела спасти девушку от смерти.

Погибшая приходилась родной сестрой президенту Федерации серфинга и готовилась к крупному международному турниру. Успешное выступление на нем позволило бы спортсменке принять участие на Олимпиаде в Токио.

Это будут первые Олимпийские игры, в программу которых включен данный вид спорта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#олимпиада #молния #смерть #серфинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров