Возможная участница Олимпиады в Токио погибла после удара молнии

Серфингистка из Сальвадора скончалась во время подготовки к важному турниру. В нее попала молния.

Серфингистка из Сальвадора скончалась во время подготовки к важному турниру. В нее попала молния.

Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес тренировалась у берегов пляжа Эль-Тунко, когда в нее угодила молния, сообщает агентство AP. Скорая, которая прибыла на место происшествия, не успела спасти девушку от смерти.

Погибшая приходилась родной сестрой президенту Федерации серфинга и готовилась к крупному международному турниру. Успешное выступление на нем позволило бы спортсменке принять участие на Олимпиаде в Токио.

Это будут первые Олимпийские игры, в программу которых включен данный вид спорта.