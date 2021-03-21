Вирусолог Роспотребнадзора рассказал, как не заболеть коронавирусом на майские праздники

Майские праздники желательно провести на природе, в кругу семьи, избегая контакта с другими компаниями из-за опасности заражения COVID-19.

Майские праздники желательно провести на природе, в кругу семьи, избегая контакта с другими компаниями из-за опасности заражения COVID-19.

Чем меньше контактов, тем безопасней, пояснил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Риск распространения коронавируса не повышается, если отдыхать в компании родственников, с которыми человек проживает.

Большая компания увеличивает вероятность распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Покровский и напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Риск роста количества заболевших на майских праздниках будет выше, если сохранится ненастная погода, отметил вирусолог.