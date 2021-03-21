Любовь Соболь идет по стопам уголовников, нарушая условия домашнего ареста

Нарушение условий домашнего ареста может обернуться для юриста ФБК (иностранный агент) Любови Соболь более строгой мерой пресечения.

Нарушение условий домашнего ареста может обернуться для юриста ФБК (иностранный агент) Любови Соболь более строгой мерой пресечения.

Соратница осужденного блогера Алексея Навального, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом на территории РФ) Любовь Соболь отправилась в церковь Троицы Живоначальной. Таким образом она нарушила условия домашнего ареста, который Басманный суд назначил ей в качестве меры пресечения по "санитарному делу".

Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что ходатайство о посещении храма было подано полтора месяца назад. Однако следственные органы отреагировали на него отказом. Юрист отметил, что храм находится неподалеку от дома его подзащитной.

По законам РФ в связи с нарушением домашнего ареста может быть применена более строгая мера, вплоть до заключения под стражу. "Побег" из-под домашнего ареста может обернуться для Соболь переводом в СИЗО, сообщило Федеральное агентство новостей.