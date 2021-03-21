Ученые США обнаружили негативное воздействие кошек и собак на окружающую среду

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин заявил об опасности собак и кошек для человека и окружающей среды.

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин заявил об опасности собак и кошек для человека и окружающей среды.

Животные употребляют слишком много мяса, считает ученый. В Соединенных Штатах живет 160 миллионов собак и кошек, они оказывают от 30% воздействия на окружающую среду, рассказал ученый изданию L’Express. По его мнению, звери выбрасывают в атмосферу 64 миллиона тонн углерода.

Эти данные можно сравнить с последствиями работы 14 млн машин за год. Однако другие ученые считают, что не так уж это и страшно. Далеко не все собаки едят мясо, многих владельцы кормят их сухими кормами, которые состоят из субпродуктов. Очень важно не перекармливать домашних животных.