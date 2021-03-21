Четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Петербурге

Взрыв самогонного аппарата произошел в одной из квартир на пятом этаже в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Взрыв самогонного аппарата произошел в одной из квартир на пятом этаже в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Среди них ребенок трех лет. Он был срочно госпитализирован. Малыш получил ожоги второй и третьей степени, повреждено 15% тела. По предварительным данным взрыв аппарата произошел на улице Пролетарской. При этом в квартире разбились все стекла и обгорели стены.

Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала ожоги разной степени у всех пострадавших. Они были отправлены в больницу. Подробности чрезвычайного происшествия уточняются.