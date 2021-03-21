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14:05   21 Марта 2021
Происшествия

Пожар в Оренбурге унес жизни двоих человек

Пожар в Оренбурге унес жизни двоих человек

Возгорание произошло в жилом доме на улице Тургенева. Спасатели обнаружили тела 49-летнего мужчины и 58-летней женщины. Еще один человек получил травмы.

На место происшествия были направлены боевые расчеты 3-й и 2-й пожарно-спасательных частей. Когда они прибыли на пожар, пламя охватило внутренние помещения общей площадью 35 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Огонь уничтожил некоторые вещи, предметы интерьера и внутреннюю отделку дома на площади 64 квадратных метров. Специалисты пытаются установить причины и обстоятельства возгорания.

Пожар под Новосибирском унес жизни трех человек, сообщал сайт 360tv.ru. ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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