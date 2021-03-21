"Почта России" не подтвердила информацию о пропаже сотрудницы с 90 тыс. рублей на руках

Информацию о том, что одна из работниц "Почты России" пропала во время доставки пенсии, опровергли.

Информацию о том, что одна из работниц "Почты России" пропала во время доставки пенсии, опровергли.

Сотрудники "Почты России" не подтвердили пропажу своей работницы в Лужском районе. Некоторое время назад СМИ сообщали, что женщина исчезла во время доставки пенсии.

В пресс-службе почты рассказали, что все сотрудники с маршрута вернулись и информация об исчезновении одного из них не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что женщина пошла доставлять пенсию жителям поселка Дзержинский и бесследно пропала. При себе у нее якобы были 90 тысяч рублей.