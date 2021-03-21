Бывший министр финансов США отчитал Вашингтон за слабую экономическую политику

Экс-глава минфина США Лоуренс Саммерс назвал безответственной экономическую политику властей. Об этом он заявил в программе Bloomberg Wall Street Week.

Экс-глава минфина США Лоуренс Саммерс назвал безответственной экономическую политику властей. Об этом он заявил в программе Bloomberg Wall Street Week.

Политик отметил, что меры Вашингтона по стимулированию экономики могут привести к усиленному давлению избытка спроса на цену.

"Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — подчеркнул бывший министр.

Саммерс допустил, что следствием такой политики может стать рост инфляции. По его словам, сложившаяся в стране ситуация является результатом "безответственности Республиканской партии США и непримиримости левых демократов".