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13:50   21 Марта 2021
Экономика

Бывший министр финансов США отчитал Вашингтон за слабую экономическую политику

Бывший министр финансов США отчитал Вашингтон за слабую экономическую политику

Экс-глава минфина США Лоуренс Саммерс назвал безответственной экономическую политику властей. Об этом он заявил в программе Bloomberg Wall Street Week.

Политик отметил, что меры Вашингтона по стимулированию экономики могут привести к усиленному давлению избытка спроса на цену.

"Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — подчеркнул бывший министр.

Саммерс допустил, что следствием такой политики может стать рост инфляции. По его словам, сложившаяся в стране ситуация является результатом "безответственности Республиканской партии США и непримиримости левых демократов".

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#сша #экономика #Лоуренс Саммерс

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