Водитель и две пассажирки получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Карелии

Авария произошла в Сортавальском районе. Два автомобиля столкнулись на 270-м километре автодороги А-121 "Сортавала".

Авария произошла в Сортавальском районе. Два автомобиля столкнулись на 270-м километре автодороги А-121 "Сортавала".

По предварительным данным, в субботу водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Fusion.

В результате аварии пострадали 62-летний водитель "Форда" и его 18-летняя пассажирка. Также с травмами госпитализировали 36-летнюю пассажирку микроавтобуса. На месте происшествия работали медики, полиция и спасатели из Сортавалы.

В этот же день на 322-м километре трассы "Кола" произошло столкновение четырех автомобилей. На место аварии выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро. В ДТП никто не пострадал.