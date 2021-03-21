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13:29   21 Марта 2021
Общество

Ученый назвал ересью миф о влиянии вакцин от COVID-19 на детородную функцию

Ученый назвал ересью миф о влиянии вакцин от COVID-19 на детородную функцию

Большинство утверждений об опасности вакцин от коронавируса не имеют никаких научных подтверждений, заявил ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

Вероятность риска бесплодия после прививки от COVID-19 активно обсуждают в СМИ. Никакие вакцины не влияют на способность к зачатию детей, обратил внимание Скулачев. Ученый выразил недоумение по поводу источника, из которого появилась такая информация.

Вакцинация от коронавируса не может привести к заражению COVID-19, заверил сотрудник МГУ в комментарии RT. Препарат содержит в себе настолько маленькую частичку вируса, что он не способен стать причиной заболевания.

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#бесплодие #мифы #коронавирус

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