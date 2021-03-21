Ученый назвал ересью миф о влиянии вакцин от COVID-19 на детородную функцию

Большинство утверждений об опасности вакцин от коронавируса не имеют никаких научных подтверждений, заявил ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

Большинство утверждений об опасности вакцин от коронавируса не имеют никаких научных подтверждений, заявил ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

Вероятность риска бесплодия после прививки от COVID-19 активно обсуждают в СМИ. Никакие вакцины не влияют на способность к зачатию детей, обратил внимание Скулачев. Ученый выразил недоумение по поводу источника, из которого появилась такая информация.

Вакцинация от коронавируса не может привести к заражению COVID-19, заверил сотрудник МГУ в комментарии RT. Препарат содержит в себе настолько маленькую частичку вируса, что он не способен стать причиной заболевания.