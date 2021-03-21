Президент РФ и министр обороны гуляют по тайге

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Минобороны Сергеем Шойгу катаются по тайге на вездеходах и гуляют. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Минобороны Сергеем Шойгу катаются по тайге на вездеходах и гуляют. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно полученной информации, руководитель ведомства также показал российскому лидеру мастерскую, в которой он из сухих деревьев делает поделки.

Песков также добавил, что пресс-служба скоро распространит видеокадры и фотографии с встречи.