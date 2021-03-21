Остановить мучительную икоту может один из шести простых способов

Многие знают, что справиться с икотой помогает задержка дыхания, но есть и другие методы, способные остановить этот неприятный и часто происходящий в самый неловкий момент процесс.

Многие знают, что справиться с икотой помогает задержка дыхания, но есть и другие методы, способные остановить этот неприятный и часто происходящий в самый неловкий момент процесс.

В частности, можно попробовать подтянуть колени к груди и наклониться вперед. Эти простые действия помогают сжать грудную клетку и мягко надавить на диафрагму, однако выполнять их не всегда реально. Зато в любой ситуации можно выпить стакан воды и попробовать перевернуть его вверх дном. Последняя техника отвлекающая, переключает внимание от проблемы

Считается, что побороть икоту помогает лимон. Его вкус действует на блуждающий нерв, который проходит от мозга к желудку, и, подобно перевернутому стакану, буквально отвлекает мозг. Этот совет сработает и в том случае, если вместо лимона будет использован уксус или другой продукт с ярко выраженным вкусом, отмечает Express.

По словам специалистов, иногда икота может появляться из-за употребления определенных продуктов и напитков, следовательно, их исключение из рациона поможет ее избежать. Речь идет о газированных и алкогольных напитках и жевательной резинке. Также икота может появляться у курильщиков, поэтому есть смысл задуматься об отказе от вредной привычки.