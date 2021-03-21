Никто не пострадал в результате пожара в шахте белгородского рудника

Сообщение о возгорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области поступило в диспетчерскую службу утром.

Сообщение о возгорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области поступило в диспетчерскую службу утром.

Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что горит транспортировочная лента проходческого комбайна. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать рабочих. По неподтвержденным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Всего для тушения пожара привлекли 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники. Сейчас на месте работают специалисты для выяснения причин возгорания и всех обстоятельств случившегося.