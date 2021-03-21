12:56 21 Марта 2021Политика
Членство в "Единой России" Ивана Белозерцева будет приостановлено
Партия "Единая Россия" намерена приостановить членство губернатора пензенской области Ивана Белозерского из-за обвинений в получении взятки.
Партия "Единая Россия" намерена приостановить членство губернатора пензенской области Ивана Белозерского из-за обвинений в получении взятки.
Белозерцев и бизнесмен Борис Шпигель были задержаны в связи с подозрениями в незаконной деятельности. По данным спецслужб, губернатор получил от Шпигеля взятку на общую сумму в 31 млн. рублей. Как сообщили источники ЕР ТАСС, в таких случаях членство в партии приостанавливается.
"В соответствии с уставом "Единой России" в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура", — рассказал источник.
Белозерцева в случае вступления в силу обвинительного приговора могут исключить из "Единой России".