Членство в "Единой России" Ивана Белозерцева будет приостановлено

Партия "Единая Россия" намерена приостановить членство губернатора пензенской области Ивана Белозерского из-за обвинений в получении взятки.

Партия "Единая Россия" намерена приостановить членство губернатора пензенской области Ивана Белозерского из-за обвинений в получении взятки.

Белозерцев и бизнесмен Борис Шпигель были задержаны в связи с подозрениями в незаконной деятельности. По данным спецслужб, губернатор получил от Шпигеля взятку на общую сумму в 31 млн. рублей. Как сообщили источники ЕР ТАСС, в таких случаях членство в партии приостанавливается.

"В соответствии с уставом "Единой России" в случае возбуждения уголовного дела членство в партии приостанавливается, это стандартная процедура", — рассказал источник.

Белозерцева в случае вступления в силу обвинительного приговора могут исключить из "Единой России".