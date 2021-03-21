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12:51   21 Марта 2021
Происшествия

Два человека на Subaru Forester разбились на трассе в Приморском крае

Два человека на Subaru Forester разбились на трассе в Приморском крае

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии. Люди разбились на 16-м километре трассы "Владивосток — Находка — порт Восточный".

По данным правоохранительных органов, в сторону города Артем ехал кроссовер Subaru Forester, которым управлял 47-летний мужчина. Стаж вождения составлял 21 год. По неустановленной пока причине он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Удар был настолько мощным, что от полученных травм на месте погибли водитель и его 43-летний пассажир. Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

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#авария #смерть #грузовик

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