Бордель с секс-куклами для мигрантов закрыли в Китае из-за антисанитарии

Первый китайский бордель с секс-куклами закрыли из-за несоблюдения правил гигиены. Власти Китая заподозрили подобные заведения в распространении интимных болезней.

Первый китайский бордель с секс-куклами закрыли из-за несоблюдения правил гигиены. Власти Китая заподозрили подобные заведения в распространении интимных болезней.

Бордель с использованием секс-кукол закрыли в одной из провинций Китая. Причиной послужили подозрения в нечистоплотности хозяев заведений. Власти страны были обеспокоены тем, что в секс-отелях не соблюдаются правила гигиены и распространяются болезни, передающиеся половым путем. О превратностях в мире секс-индустрии сообщает Daily Star.

Выяснилось, что в большинстве китайских городов есть по крайней мере один бордель с использованием секс-кукол. В районе Лонхуа в Шэньчжэне недавно появилось первое заведение подобного типа, однако его быстро пришлось закрыть. По словам хозяина борделя, правительство Китая обратило свое пристальное внимание на этот бизнес и стало интересоваться чистотой секс-отелей и возможностью передачи ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем) от мужчины к мужчине через плохо дезинфицируемых секс-кукол.

Свое незаурядное дело бизнесмен Ли Б. открыл в 2018 году. Оно оказалось настолько успешным, что через какое-то время мужчина открыл второй аналогичный бордель. Дело в том, что оба заведения располагались в Шэньчжэньском районе Лонхуа, где находятся несколько крупных транснациональных компаний, включая огромный сверхсекретный завод Foxconn, известный производством ключевых компонентов для многих продуктов Apple. Предприимчивый китаец прочитал, что на заводах высокого давления в округе работает более 120 000 мужчин, у которых почти нет возможностей удовлетворить свои сексуальные желания. Тогда 34-летний делец решил извлечь из этого свою выгоду.

Бизнес процветал, клиенты лились рекой, готовые платить по 188 юаней (чуть больше 20 фунтов стерлингов) за час безудержного веселья с силиконовой куклой вместо проститутки. Вообще в Китае в течение последнего года, когда пандемия коронавируса сделала невозможными более традиционное общение и близость, секс-куклы стали чрезвычайно популярным товаром как для аренды, так и для личного использования.

Однако два заведения в районе Лонхуа пришлось закрыть по требованию властей. Полиция велела персоналу и клиентам борделя покинуть здание и оцепила строение. Ли Б. связывает это с претензиями властей к гигиене в его "салонах", но при этом утверждает, его заведения имеют самые высокие стандарты чистоты, и персонал скрупулезно относится к санитарии, а также к конфиденциальности своих клиентов.