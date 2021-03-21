Коронавирус повышает риск инсульта у мужчин 65 лет и старше

Перенесшие коронавирус люди более подвержены риску инсульта. Об этом говорится в исследовании специалистов Американской кардиологической ассоциации.

Перенесшие коронавирус люди более подвержены риску инсульта. Об этом говорится в исследовании специалистов Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты изучили истории болезней более 20 000 взрослых, госпитализированных с коронавирусом в американские клиники с января по ноябрь 2020-го. Ученые выяснили, что риск инсульта у таких людей выше, чем у пациентов с другими инфекциями, например, с гриппом.

Чаще всего инсульт возникает у перенесших коронавирус мужчин. Их средний возраст составил 65 лет. Пациенты с инсультом лежали в больнице в среднем 22 дня. Это на 12 дней дольше, чем те, кто не сталкивался с такой проблемой. К тому же американские исследователи пришли к выводу, что инсульту более подвержены темнокожие люди, а также пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Пока что ученые не могут наверняка сказать, почему коронавирус провоцирует разного рода проблемы со здоровьем.