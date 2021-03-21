Привившийся вакциной AstraZeneca чиновник умер в Дании

Второй случай смерти после укола препаратом британско-шведской компании AstraZeneca зафиксирован в Дании. Королевство приостановило вакцинацию.

Второй случай смерти после укола препаратом британско-шведской компании AstraZeneca зафиксирован в Дании. Королевство приостановило вакцинацию.

Сотрудник муниципалитета столичного региона скончался в Дании после укола препаратом AstraZeneca. Чиновник был госпитализирован из-за появления тяжелых симптомов после вакцинации.

Это уже второй случай смерти человека после укола препаратом от AstraZeneca в Королевстве. Ранее сообщалось о смерти 60-летней женщины. Она умерла через две недели после прививки. Дания отказалась использовать вакцину после того, как стало известно о побочных явлениях, в результате которых умирают люди. Несмотря на то, что европейский регулятор заявил о безопасности препарата, датские власти пока не решаются возобновить вакцинацию.