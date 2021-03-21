Ученые сообщили о сближении Земли с самым крупным и быстрым астероидом

Самый крупный и быстрый астероид 2021 года приблизился к Земле, рассказали специалисты NASA. Его можно будет наблюдать 21 марта на кратчайшем расстоянии.

Самый крупный и быстрый астероид 2021 года приблизился к Земле, рассказали специалисты NASA. Его можно будет наблюдать 21 марта на кратчайшем расстоянии.

Астероид длиной 0,5 км 231937 2001 FO32 ученые считают потенциально опасным. Он движется вокруг Солнца со скоростью 34 километра в секунду и периодически пересекает орбиту Земли. Сегодня в 19:03 астероид будет находиться от нее в двух млн километров. Это расстояние в пять раз длиннее, чем до Луны.

Скорость этого небесного тела в три раза быстрее обычных астероидов из-за того, что оно летит под большим углом. За ним можно будет понаблюдать в обычные телескопы, но лучше всего его будет видно из Южного полушария. Специалисты NASA создали интерактивную анимацию, где иллюстрируются движения астероида и других планет.