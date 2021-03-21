12:23 21 Марта 2021Политика
СМИ сообщили о сотрудничестве Токио и Вашингтона по вопросу Тайваня
Япония и США договорились о сотрудничестве в случае возникновения конфликта между КНР и Тайванем. Об этом пишет агентство Kyodo.
Япония и США договорились о сотрудничестве в случае возникновения конфликта между КНР и Тайванем. Об этом пишет агентство Kyodo.
Главы оборонных ведомств США и Японии встретились для обсуждения этого вопроса и договорились о взаимодействии. Подробности встречи не приводятся.
Японский министр рассказал об активности китайских самолетов в районе Тайваньского пролива, подчеркивают СМИ. В совместном заявлении по итогам переговоров стороны призвали к миру и стабильности в Тайване.
Ранее в Японии представили новую ракету-носитель. Она была установлена на территории космодрома Танэгасима на юго-западе страны.