Губернатор Пензенской области может лишиться членства в "Единой России"

"Единая Россия" начала обсуждение приостановки членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

"Единая Россия" начала обсуждение приостановки членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Сегодня стало известно, что Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело против губернатора Пензенской области, главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.

По данным следователей, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова деньги на сумму порядка 31 млн рублей. Взамен обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медизделий для региона.