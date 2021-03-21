СК начал проверку после травмирования ребенка сосулькой в Каменске-Уральском

Сотрудники СК в Каменске-Уральском инициировали доследственную проверку после падения на школьника сосульки. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Сотрудники СК в Каменске-Уральском инициировали доследственную проверку после падения на школьника сосульки. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Несчастный случай произошел в ноябре 2020 года. Падение куска льда привело к черепно-мозговой травме. Мальчика госпитализировали. Родители, по данным местной прессы, подчеркивали, что сосулька упала с крыши городской школы.

Они направили заявление в суд, где ответчиком фигурирует образовательное учреждение. Родители хотят взыскать со школы 300 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.