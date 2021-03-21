Женщина наехала на вылетевшего на дорогу ребенка в Сургуте

Девочка каталась с горки и попала под колеса машины. Наехавшая на нее водитель скрылась с места ДТП.

Девочка каталась с горки и попала под колеса машины. Наехавшая на нее водитель скрылась с места ДТП.

Жительница Сургута, управляя автомобилем, наехала на несовершеннолетнюю девочку, которая оказалась на дороге после спуска со снежной горки. После произошедшего женщина скрылась с места аварии.

Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети. Угодившая под колеса авто девочка не получила серьезных травм. Однако ей все же оказали необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Теперь ей грозит лишение прав за то, что, совершив наезд, она не помогла ребенку прийти в себя и добраться до больницы.