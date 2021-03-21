Задержание губернатора Пензенской области подтвердили в СК

Следственный комитет России подтвердил информацию об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он подозревается в получении взятки в размере 31 млн рублей.

Следственный комитет России подтвердил информацию об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он подозревается в получении взятки в размере 31 млн рублей.

В отношении Белозерцева и других лиц правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки), сообщает ведомство.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил через посредников взятки в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Деньги передавались за предоставление преимуществ во время заключения госконтрактов. Контракты связаны с оказанием услуг по приему, доставке, контролю и хранению лекарственных препаратов, покупаемых за счет регионального бюджета.