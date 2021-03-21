Украинские войска не устоят перед артиллерией Донбасса — Кедми

У ополченцев Донбасса есть превосходство в военной технике и профессионализме перед ВСУ.

У ополченцев Донбасса трехкратное превосходство в артиллерии и двукратное превосходство в количестве танков, если сравнивать с возможностями Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил израильский политолог Яков Кедми. Он призвал разрешить Донбассу подавить огневые точки украинских войск.

С начала марта украинские военные обстреливают жилые дома на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса из орудий крупного калибра, а также демонстративно перевозят танки и самоходные орудия вдоль линии фронта. По условиям Минских соглашений, тяжелая военная техника должна быть отведена от линии фронта за пределы дальнобойности.

«Не надо даже переходить границу. Можно подавить это огнем. Дело не только в том, что артиллерия в Донбассе больше и лучше. Артиллеристы лучше: они более профессиональные, более слаженные, много лет вместе. Это не ребята, которых только вчера обучили. Они вслепую, с завязанными глазами знают, как стрелять», — поделился мнением Кедми в эфире программы «Соловьев Live».

Киев отказался выполнять достигнутые на международном уровне договоренности по Донбассу, сообщил 20 марта замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он предложил Берлину и Парижу обязать Киев письменно объяснить позицию по соблюдению Минских соглашений.

«Вот сейчас Украине сказали: определенного числа дайте ответ — будет прекращение огня или нет? Ответа не будет? Первый удар будет для вас последним, потому что с киевской стороны не из чего будет стрелять и некому будет стрелять на глубине радиуса действия артиллерийского оружия», — предупредил Кедми.

Ранее эрудит и политолог Анатолий Вассерман объяснил, зачем Киев напоказ перебрасывает танки в Донбасс.