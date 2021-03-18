Сын Алибасова подарил отцу дом в Подмосковье за 58 млн рублей

Сын основателя группы "На-На" Бари Алибасова презентовал отцу шикарный особняк в Подмосковье. Покупка обошлась Алибасову-младшему почти в 60 миллионов рублей.

Сын основателя группы "На-На" Бари Алибасова презентовал отцу шикарный особняк в Подмосковье. Покупка обошлась Алибасову-младшему почти в 60 миллионов рублей.

Дом расположен в подмосковном поселке Петрово-Дальнее. Сын продюсера надеется, что папа оценит удобство нового жилища.

"В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату, способствующую кровообращению, и кабинет — тренажер для мозга, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти", — рассказал Алибасов-младший в своем Instagram-блоге.

В настоящее время в особняке идет ремонт — все будет оформлено в любимом Алибасовым скандинавском стиле. Наследник продюсера рассказал, что сделал отцу дорогой подарок с помощью рассрочки и родственников.

"Все это обойдется мне в 58 млн рублей", — резюмировал мужчина.

Может случиться и так, что Алибасов не захочет возвращаться в столицу после лечения в Калининграде. Тогда особняк станет шикарной инвестицией в будущее, пошутил сын музыканта.