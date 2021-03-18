Аман Тулеев показал фото с Путиным на своей новой страничке в Instagram

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев зарегистрировался в Instagram. Политик опубликовал фото с президентом России.

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев зарегистрировался в Instagram. Политик опубликовал фото с президентом России.

На Тулеева уже подписались более 2 000 человек. Сам он подписан на 30 аккаунтов. В их числе — профили замгубернатора Кузбасса Елены Пахомовой, губернатора Красноярского края Александра Усса, артисток Аллы Пугачевой и Надежды Бабкиной и другие.

На страничке размещено 18 публикаций. Тулеев опубликовал свои архивные фото и видео. Среди них есть снимки с президентом России Владимиром Путиным и певцом Иосифом Кобзоном. Бывший глава региона активно общается с подписчиками, отвечая на некоторые комментарии.

Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1997 года. После пожара в ТЦ "Зимняя Вишня", в апреле 2018 года, ушел в отставку. Сейчас занимает пост ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).