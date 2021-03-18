Названы нетипичные признаки рака кишечника

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника, рассказали медики из Великобритании.

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника, рассказали медики из Великобритании.

Отличительной чертой болезни является изменение привычек кишечника. Визуальной подсказкой и нетипичным симптомом, указывающим на наличие злокачественного образования, являются фекалии узкой формы. Также о раке кишечника могут говорить периодическая или постоянная диарея, запоры и изменения консистенции каловых масс.

Медики объяснили, что ранние признаки онкологического заболевания могут не сопровождаться болевым синдромом. Поэтому при появлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях врачи обычно проводят цифровое ректальное исследование и проверяют состояние ЖКТ.

Ряд исследований указывает на то, что употребление большого количества красного и обработанного мяса, бекона, салями, сосисок, консервов, увеличивает риски развития рака кишечника. В группы риска также входят люди с избыточной массой тела, курильщики, алкоголики, пациенты в возрасте, пишет Express.