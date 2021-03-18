Названы нетипичные признаки рака кишечника
Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника, рассказали медики из Великобритании.
Отличительной чертой болезни является изменение привычек кишечника. Визуальной подсказкой и нетипичным симптомом, указывающим на наличие злокачественного образования, являются фекалии узкой формы. Также о раке кишечника могут говорить периодическая или постоянная диарея, запоры и изменения консистенции каловых масс.
Медики объяснили, что ранние признаки онкологического заболевания могут не сопровождаться болевым синдромом. Поэтому при появлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях врачи обычно проводят цифровое ректальное исследование и проверяют состояние ЖКТ.
Ряд исследований указывает на то, что употребление большого количества красного и обработанного мяса, бекона, салями, сосисок, консервов, увеличивает риски развития рака кишечника. В группы риска также входят люди с избыточной массой тела, курильщики, алкоголики, пациенты в возрасте, пишет Express.