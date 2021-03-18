Тверичанка из одноименного хита Михаила Круга взобралась на памятник певцу
Неадекватная девушка залезла на памятник Михаилу Кругу в Твери, схватилась за натянутый кабель и стала разливать из бутылки неизвестную жидкость.
После того как девушка слезла с памятника, она подошла к своему автомобилю, припаркованному в пешеходной зоне, и начала бить по нему руками и ногами, а затем просто села в машину и уехала. Странное поведение горожанки очевидцы засняли на видео и выложили в Сеть.
Необычное поведение женщины вызывает массу вопросов. Скорее всего, в момент своих действий она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь слова из одноименного хита Михаила Круга приобретают новые краски.
"Ах, тверичанка, тверичаночка. Моя далекая мечта. Ах, тверичанка, тверичаночка. Божественная красота", — предсказывал певец в своей песне.