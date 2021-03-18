Жительница Новосибирска позволила собаке напасть на школьника

Мальчик подвергся нападению со стороны собаки в подъезде дома. Сама женщина даже не стала оттаскивать агрессивное животное. По данному факту следователи назначили проверку.

Мальчик подвергся нападению со стороны собаки в подъезде дома. Сама женщина даже не стала оттаскивать агрессивное животное. По данному факту следователи назначили проверку.

Отец пострадавшего школьника рассказал, что хозяйка животного обладает скверным характером и уже успела запугать всех соседей своей собакой. Женщина переехала в квартиру своего дяди, который проживал там до своей смерти.

По словам жильцов многоэтажки, хозяйка питомца еще "злее своей собаки". Также известно, что женщина выгуливала животное без намордника. Ей неоднократно делали замечания по этому поводу, однако она их игнорировала.

Следователи сейчас работают с местной жительницей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.