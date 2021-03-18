Православные активисты пожаловались на выставку Body Worlds в Генпрокуратуру РФ

Анатомическая выставка Body Worlds, которая открылась 12 марта на ВДНХ, оскорбила чувства верующих. Православные активисты обратились с соответствующей жалобой в Генпрокуратуру РФ.

Анатомическая выставка Body Worlds, которая открылась 12 марта на ВДНХ, оскорбила чувства верующих. Православные активисты обратились с соответствующей жалобой в Генпрокуратуру РФ.

По данным РИА Новости, экспозиция возмутила представителей движения "Сорок сороков", и они обратились в надзорное ведомство, чтобы ей была дана правовая оценка.

Ранее активисты просили организаторов экспозиции о ее закрытии. По их мнению, выставка является "надругательством" и разрушает традиционные духовно-нравственные ценности.

На Body Worlds представлены настоящие человеческие тела и органы, обработанные при помощи метода полимерной пластинации, в результате которого вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком. Таким образом, тело получает возможность застывать в любой позе.

Уточняется, что в качестве экспонатов используются исключительно тела доноров. По словам организаторов, выставка носит образовательный и обучающий характер.