Путин пообещал заставить США считаться с интересами России

США будут вынуждены считаться с национальными интересами России, заявил российский президент Владимир Путин.

США будут вынуждены считаться с национальными интересами России, заявил российский президент Владимир Путин.

Российская Федерация умеет отстаивать свои национальные интересы. РФ может работать с американской стороной, но только в тех областях и на тех условиях, на которых это необходимо России. В итоге Вашингтону придется считаться с Москвой, несмотря на все санкции.

" И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления", — заметил президент.

Он выразил уверенность в том, что россияне и американцы имеют различный генетический код. По этой причине США не смогут действовать с Россией тем способом, к которому привыкли.