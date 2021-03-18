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15:35   18 Марта 2021
Политика

Путин пообещал заставить США считаться с интересами России

Путин пообещал заставить США считаться с интересами России

США будут вынуждены считаться с национальными интересами России, заявил российский президент Владимир Путин.

Российская Федерация умеет отстаивать свои национальные интересы. РФ может работать с американской стороной, но только в тех областях и на тех условиях, на которых это необходимо России. В итоге Вашингтону придется считаться с Москвой, несмотря на все санкции.

" И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления", — заметил президент.

Он выразил уверенность в том, что россияне и американцы имеют различный генетический код. По этой причине США не смогут действовать с Россией тем способом, к которому привыкли.

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#россия #владимир путин #сша

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