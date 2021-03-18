Украинские эксперты разработали новый гениальный план: получить деньги на компенсацию финансовых санкций со стороны Пекина от США.

Украинские эксперты разработали новый гениальный план: получить деньги на компенсацию финансовых санкций со стороны Пекина от США.

Китайские инвесторы в 2016 году приобрели 56% акций завода газотурбинных двигателей "Мотор Сич". В 2019 году соответствующие документы были поданы в Антимонопольный комитет Украины. США тогда заявили, что не допустят перехода предприятия под контроль Китая. В марте 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев решил вернуть завод в госсобственность, что повлечет за собой санкции и международные суды, сообщает Nation News.

Многие украинские идеи несут в себе получение от кого-нибудь денег, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Теперь они хотят подбить Вашингтон заплатить за "Мотор Сич", так как он не позволил продать предприятие китайцам.

Подобный исход вызывает сомнения эксперта. Поведение Киева некорректно, он, скорее всего, проиграет все международные суды и будет вынужден заплатить за упущенную выгоду, заявил он. При этом Какая-либо финансовая поддержка от США не гарантируется.