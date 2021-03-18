Суд оштрафовал депутата Митрохина за незаконный митинг на 300 тыс. рублей

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина оштрафовали на 300 тыс. рублей за несанкционированную акцию протеста. Он заявил, что будет обжаловать решение суда.

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина оштрафовали на 300 тыс. рублей за несанкционированную акцию протеста. Он заявил, что будет обжаловать решение суда.

Суд признал виновным депутата Московской городской думы Сергея Митрохина (партия "Яблоко") в организации незаконного митинга и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей.

Полиция задержала Сергея Митрохина около здания Совфеда накануне, сообщал ФАН. Сам политик рассказал, что просто наблюдал за одиночным пикетом и общался с прессой. Митрохину предъявили обвинение в организации несанкционированного мероприятия.

Напомним, сотрудники Следственного комитета продолжают работу в рамках "санитарного" дела, возбужденного после незаконного митинга соратников блогера Алексея Навального в столице РФ. Правоохранители уже допросили более 300 человек.