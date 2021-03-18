В Совфеде РФ анонсировали жесткий ответ Москвы на выпады Байдена

Москва будет вынуждена действовать адекватно, оперативно и жестко, если президент США Джо Байден не объяснит высказывание о России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Москва будет вынуждена действовать адекватно, оперативно и жестко, если президент США Джо Байден не объяснит высказывание о России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам политика, необходимо чуть выждать и дать шанс Вашингтону исправить ситуацию. США следует объяснить выпады лидера, принести извинения и заверить в том, что они готовы развивать отношения с Москвой.

Косачев добавил, что это позволит избежать ухудшения связей и двусторонних отношений. В противном случае Москва примет необходимые меры. Россия будет действовать оперативно, адекватно и жестко.