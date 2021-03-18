Кедми пояснил, как РФ должна реагировать на новые провокационные выпады США

Американский президент Джо Байден является не самостоятельной политической фигурой, а всего лишь симптомом того, что происходит с США.

Американский президент Джо Байден является не самостоятельной политической фигурой, а всего лишь симптомом того, что происходит с США.

Такое мнение в передаче «Полный контакт», выходящей на YouTube-канале «Соловьев LIVE», высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

В рамках передачи Кедми обсудил с ведущим передачи Владимиром Соловьевым интервью Джо Байдена телеканалу АВС News, в ходе которого тот, отвечая на вопрос журналиста, назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

Рассуждая на тему, как Россия должна реагировать на подобные хамские выпады со стороны США, израильский эксперт заявил:

«Государство должно реагировать в зависимости от того, как оно оценивает свои интересы в данной ситуации, что важнее, а что нет».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день для России важно не усугублять обстановку, напомнил Кедми. То есть, переводя эти с лова с дипломатического на обычный язык, российская сторона рассматривает любое свое возможное ответное действие именно с такой точки зрения – не обострит ли оно обстановку.

При этом все предпринимаемые в отношении России действия пока концентрируются по двум направлениям, добавил политолог. Первое направление – экономическое, и здесь уже сделано все, что только было можно.

«Следующий этап переводит отношения на более сложную обстановку с точки зрения понятия холодной войны. Остается одно, что будут делать насколько смогут – это внешнеполитическое давление с помощью пропаганды и истерии на Западе, чтобы трансформировать его во внутренний конфликт в России», — считает Яков Кедми.

Именно на это, по его словам, американская сторона направила все силы задолго до выступления Джо Байдена, а сами сказанные президентом США слова – это лишь техническая деталь.

Решение о таком отношении к России и к российскому лидеру было принято в Вашингтоне давно, а нынешний глава Белого дома не самостоятельная фигура. Байден – это только симптом происходящего в Соединенных Штатах Америки.

В дискуссии помимо Якова Кедми и Владимира Соловьева участие принял также политолог-американист Дмитрий Дробницкий, который напомнил, что высказываний, подобных тому, что допустил Джо Байден, не произносилось даже в годы холодной войны.