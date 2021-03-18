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16:13   18 Марта 2021
Весь мир

Кедми пояснил, как РФ должна реагировать на новые провокационные выпады США

Кедми пояснил, как РФ должна реагировать на новые провокационные выпады США

Американский президент Джо Байден является не самостоятельной политической фигурой, а всего лишь симптомом того, что происходит с США.

Такое мнение в передаче «Полный контакт», выходящей на YouTube-канале «Соловьев LIVE», высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

В рамках передачи Кедми обсудил с ведущим передачи Владимиром Соловьевым интервью Джо Байдена телеканалу АВС News, в ходе которого тот, отвечая на вопрос журналиста, назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

Рассуждая на тему, как Россия должна реагировать на подобные хамские выпады со стороны США, израильский эксперт заявил:

«Государство должно реагировать в зависимости от того, как оно оценивает свои интересы в данной ситуации, что важнее, а что нет».

Кедми пояснил, как РФ должна реагировать на новые провокационные выпады США

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день для России важно не усугублять обстановку, напомнил Кедми. То есть, переводя эти с лова с дипломатического на обычный язык, российская сторона рассматривает любое свое возможное ответное действие именно с такой точки зрения – не обострит ли оно обстановку.

При этом все предпринимаемые в отношении России действия пока концентрируются по двум направлениям, добавил политолог. Первое направление – экономическое, и здесь уже сделано все, что только было можно.

«Следующий этап переводит отношения на более сложную обстановку с точки зрения понятия холодной войны. Остается одно, что будут делать насколько смогут – это внешнеполитическое давление с помощью пропаганды и истерии на Западе, чтобы трансформировать его во внутренний конфликт в России», — считает Яков Кедми.

Именно на это, по его словам, американская сторона направила все силы задолго до выступления Джо Байдена, а сами сказанные президентом США слова – это лишь техническая деталь.

Кедми пояснил, как РФ должна реагировать на новые провокационные выпады США

Решение о таком отношении к России и к российскому лидеру было принято в Вашингтоне давно, а нынешний глава Белого дома не самостоятельная фигура. Байден – это только симптом происходящего в Соединенных Штатах Америки.

В дискуссии помимо Якова Кедми и Владимира Соловьева участие принял также политолог-американист Дмитрий Дробницкий, который напомнил, что высказываний, подобных тому, что допустил Джо Байден, не произносилось даже в годы холодной войны.

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