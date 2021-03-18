Внеочередные парламентские выборы в Армении могут пройти 20 июня

Досрочные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня, такую дату объявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня, такую дату объявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он сообщил, что выбрать для голосования именно этот день было решено во время встречи с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы", — рассказал политик.

Пашинян добавил, что общался по данной теме также с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. В соответствии с конституцией для проведения парламентских выборов необходимо отменить военное положение.