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15:17   18 Марта 2021
Политика

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут пройти 20 июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут пройти 20 июня

Досрочные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня, такую дату объявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он сообщил, что выбрать для голосования именно этот день было решено во время встречи с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы", — рассказал политик.

Пашинян добавил, что общался по данной теме также с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. В соответствии с конституцией для проведения парламентских выборов необходимо отменить военное положение.

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