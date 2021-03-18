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15:15   18 Марта 2021
Происшествия

Вопрос об экстрадиции разыскиваемого на родине мигранта решается в Петербурге

Вопрос об экстрадиции разыскиваемого на родине мигранта решается в Петербурге

Уроженец одного из среднеазиатских государств в течение месяца разыскивался на родине по подозрению в нападении на владельца магазина. Его удалось задержать в Петербурге.

Петербургская полиция задержала мигранта из Средней Азии, находящегося в международном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, несколько месяцев назад фигурант вместе с сообщниками избили предпринимателя при помощи бит, после чего почти все подозреваемые были задержаны. Однако один из нападавших скрылся в Петербурге, где подрабатывал на стройках.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Теперь правоохранительным органам предстоит решить вопрос об его экстрадиции.

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