Российский президент поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ

Жители Крыма получили поздравления от президента РФ Владимира Путина с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.

Жители Крыма получили поздравления от президента РФ Владимира Путина с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.

По его словам, событие стало исторической датой.

"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России", — сказал российский лидер.

Президент РФ добавил, что пока имеются нерешенные вопросы. Однако он уверен, что Крым должен стать самодостаточным регионом с высокими стандартами жизни. Для этого необходимо работать над развитием полуострова.