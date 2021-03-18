15:13 18 Марта 2021Политика
Российский президент поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ
Жители Крыма получили поздравления от президента РФ Владимира Путина с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.
Жители Крыма получили поздравления от президента РФ Владимира Путина с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.
По его словам, событие стало исторической датой.
"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России", — сказал российский лидер.
Президент РФ добавил, что пока имеются нерешенные вопросы. Однако он уверен, что Крым должен стать самодостаточным регионом с высокими стандартами жизни. Для этого необходимо работать над развитием полуострова.