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15:13   18 Марта 2021
Политика

Российский президент поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ

Российский президент поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ

Жители Крыма получили поздравления от президента РФ Владимира Путина с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.

По его словам, событие стало исторической датой.

"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России", — сказал российский лидер.

Президент РФ добавил, что пока имеются нерешенные вопросы. Однако он уверен, что Крым должен стать самодостаточным регионом с высокими стандартами жизни. Для этого необходимо работать над развитием полуострова.

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#россия #путин #крым

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