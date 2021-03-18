Москва будет выстраивать отношения с Вашингтоном на своих условиях

Российское руководство продолжит выстраивать отношения с Белым домом, несмотря на все негативные высказывания в адрес РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российское руководство продолжит выстраивать отношения с Белым домом, несмотря на все негативные высказывания в адрес РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы российского государства, администрация США настроена на отношения с Россией только на условиях Вашингтона, Москва же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.

Ранее Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его резкие антироссийские высказывания. Глава РФ пожелал демократу здоровья.