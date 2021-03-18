В Подмосковье брат зарезал "гулящую" сестру на глазах у прохожих

Мужчина напал на родственницу в Котельниках. Он повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. Его задержали по горячим следам.

Мужчина напал на родственницу в Котельниках. Он повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. Его задержали по горячим следам.

Преступление было совершено утром во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках. Мужчина в капюшоне напал на 40-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом в грудь и живот. Потом преступник выбросил оружие в снег и скрылся с места происшествия.

От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Убийство произошло на глазах у прохожих. На видео, попавшем в Сеть, видно, что очевидцем стал школьник, который быстро попытался покинуть место инцидента.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. По предварительной версии, погибшая является его сестрой. Мужчина рассказал, что родственница часто меняла мужчин и "позорила семью".