Американцы оказались ошарашены скандальным интервью Байдена о России

Выпады президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина возмутили американских граждан.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в своем интервью телеканалу ABC позволил себе ряд безосновательных обвинений в отношении российского лидера Владимира Путина и заявил, что РФ «поплатится» за якобы вмешательство в американские выборы 2020-го года.

Это вызывало волну возмущений не только в РФ, но и в мире. Жители Японии уже заподозрили у «старины Джо» слабоумие, а сами американцы оказались возмущены и шокированы риторикой Байдена, передает телеканал Fox News.

«Я очень верю Сонному Джо: Россия действительно поплатится. Теперь усадить бездельника Хантера Байдена в совет директоров обойдется вдвое дороже», — саркастично отметил один из читателей издания.

Он добавил, что семья Байденов является настоящим "картелем", напомнив о действиях 46-президента в защиту своего скандально известного сына Хантера. Напомним, у него были обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними, а также вскрылся факт оказания давления на Украину через фирму Burisma, где Байден-младший занимал пост в совете директоров, для отмывания денег Демпартии.

«Да кто вообще верит ФБР? Это бред, что Россия, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа, предпочтет Трампа Байдену. Байден обещал прекратить добычу нефти и газа в США. Это России на руку», — рационально заметил пользователь с ником xJustCuriousx.

Кто-то в комментариях к статье заметил, что Байден-старший «не очень-то смышленый». К такому выводу пришли сразу несколько американцев из-за большого количество спорных заявлений, которые делал действующий президент США. Например, когда он не смог вспомнить название Пентагона и имя министра обороны страны, стоящего перед ним, назвав последнего «тем парнем».

«Путин поднялся с самых низов разведки и, скорее всего, невероятно умен. Байден против него — комнатное растение», — заявил комментатор Fox News.

Также оказалось, что многие американцы вообще не верят, что Джо Байден мог прийти к власти в Соединенных Штатах законным путем. Очень многие высказали претензии по отношению к нынешней внешней политике Демпартии, от который выдвигался нынешний президент.

«Наш 46-й президент просто пошлет еще пачку одеял украинцам, чтобы лучше боролись с Красной Армией. Это просто сотрясание воздуха от профессионального чинуши из округа Колумбия, чья семья заработала миллионы на грязных закулисных сделках с заморскими бюрократами и бизнес-магнатами», — заметил кто-то из читателей издания.

«Вот уж ловко! Грозить ядерной державе серьезными последствиями — без конкретных доказательств. А затем хвалиться СМИ, что и дожидаться их не собираешься», — написал житель США.

Владимир Путин уже отреагировал на высказывание Байдена в свой адрес. Он пожелал «старому Джо» здоровья. МИД России, в свою очередь, потребовал от Вашингтона объяснений по поводу сложившейся ситуации.