Украинский бизнесмен рассказал, почему его страна обречена

Высокие налоги для предпринимателей и низкие зарплаты граждан — основные проблемы, из-за которых Украина «обречена». Об этом пишет украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания «Главред».

Высокие налоги для предпринимателей и низкие зарплаты граждан — основные проблемы, из-за которых Украина «обречена». Об этом пишет украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания «Главред».

Он считает, что 80% его коллег могут стать налоговыми резидентами других стран из-за чрезмерно высоких платежей государству.

«Корпоративный налог в ОАЭ 0%. Налог на дивиденды 0%. Условий для обнуленных налогов от любого приезжающего 0%. Звучит странно для травмированных высокими налогами бизнесменов», — подчеркнул Черняк.

Деловая элита Украины уже сейчас занята оформлением документов для налогового резиденства в ОАЭ, утверждает он.

Другой серьезной проблемой бизнесмен считает низкие зарплаты украинцев. После пандемии коронавируса и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать грамотных специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов.

«Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает»,— заключил Черняк.

Евгений Черняк по состоянию на 2020 год входил в топ-30 самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 295 миллионов долларов.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, к началу 2021 года более половины граждан Украины (9 млн человек) проживали за чертой бедности. Так, 10 млн пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума — четыре тысячи гривен ( 10 850 рублей). А по данным Госстата Украины, страна побила три исторических рекорда по росту цен за коммунальные услуги.

При этом задолженность населения по ЖКХ беспрецедентно высокая — 81 млрд гривен.