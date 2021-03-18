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15:03   18 Марта 2021
Политика

В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина поездки на военный парад в Афины

В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина поездки на военный парад в Афины

График президента РФ Владимира Путина не предполагает поездки в Грецию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Военный парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821–1829 годов запланирован в Афинах на 25 марта. Представитель Кремля не стал уточнять, кто будет представлять Россию на торжествах, посоветовав обратиться с этим вопросом в МИД.

Греческие власти ранее сообщили, что выслали приглашения лидерам России, Франции и Великобритании — стран, которые способствовали освобождению Греции от ига Османской империи.

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