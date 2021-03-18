Путин назвал главное отличие россиян от американцев

В Соединенных Штатах не должны сравнивать американцев и россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.

В Соединенных Штатах не должны сравнивать американцев и россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.

Во время онлайн-конференции по случаю семилетнего воссоединения России и Крымского полуострова Путин прокомментировал высказывания американского коллеги Джо Байдена, а также назвал главное отличие россиян и американцев.

"Хоть США и думают, что мы, как они, это не так — у нас другой генетический код", – заявил президент.

Также Владимир Путин отметил, что Вашингтон обязан считаться с Москвой.