14:54 18 Марта 2021Политика
Путин назвал главное отличие россиян от американцев
В Соединенных Штатах не должны сравнивать американцев и россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.
В Соединенных Штатах не должны сравнивать американцев и россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.
Во время онлайн-конференции по случаю семилетнего воссоединения России и Крымского полуострова Путин прокомментировал высказывания американского коллеги Джо Байдена, а также назвал главное отличие россиян и американцев.
"Хоть США и думают, что мы, как они, это не так — у нас другой генетический код", – заявил президент.
Также Владимир Путин отметил, что Вашингтон обязан считаться с Москвой.