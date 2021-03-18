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14:54   18 Марта 2021
Политика

Путин назвал главное отличие россиян от американцев

Путин назвал главное отличие россиян от американцев

В Соединенных Штатах не должны сравнивать американцев и россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.

Во время онлайн-конференции по случаю семилетнего воссоединения России и Крымского полуострова Путин прокомментировал высказывания американского коллеги Джо Байдена, а также назвал главное отличие россиян и американцев.

"Хоть США и думают, что мы, как они, это не так — у нас другой генетический код", – заявил президент.

Также Владимир Путин отметил, что Вашингтон обязан считаться с Москвой.

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#россия #сша #путин

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