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14:51   18 Марта 2021
Политика

Посол Молдавии в Москве выдвинет свою кандидатуру на пост премьера республики

Посол Молдавии в Москве выдвинет свою кандидатуру на пост премьера республики

Молдавский посол в России Владимир Головатюк согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.

Об этом сообщили в дипломатическом представительстве Молдавии в Москве. Председатель парламента республики Зинаида Гречаный предложила Владимиру Головатюку выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра. Головатюк занимает свою нынешнюю должность с декабря 2020 года. О желании выдвинуться на пост премьер-министра заявлял и бывший молдавский лидер Игорь Додон.

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#молдавия #посол #головатюк

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