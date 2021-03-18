Посол Молдавии в Москве выдвинет свою кандидатуру на пост премьера республики

Молдавский посол в России Владимир Головатюк согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.

Молдавский посол в России Владимир Головатюк согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.

Об этом сообщили в дипломатическом представительстве Молдавии в Москве. Председатель парламента республики Зинаида Гречаный предложила Владимиру Головатюку выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра. Головатюк занимает свою нынешнюю должность с декабря 2020 года. О желании выдвинуться на пост премьер-министра заявлял и бывший молдавский лидер Игорь Додон.