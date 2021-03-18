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14:46   18 Марта 2021
Происшествия

Полиция установила личность погибшего, чей череп в деревне Погост нашла собака

Полиция установила личность погибшего, чей череп в деревне Погост нашла собака

Собака в Ленинградской области нашла череп человека. Правоохранителям удалось установить личность погибшего. 

Останки человека обнаружил пес в деревне Погост в Гатчинском районе Ленинградской области. О случившемся в полицию сообщил хозяин питомца. Он рассказал, что выгуливал собаку в поле, когда она в зубах принесла ему человеческий череп.

На место происшествия приехали полицейские и нашли там землянку. В ней обнаружено разлагающееся тело неизвестного мужчины. Признаков насильственной смерти на нем не было.

Для дальнейшей экспертизы останки направили в морг Гатчины. После этого была установлена личность скончавшегося. Им оказался уроженец Ленинграда 1967 года рождения, живший в Гатчинском районе. Он считался пропавшим без вести с октября 2019 года.

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#полиция #труп #ленинградская область #череп

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