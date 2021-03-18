Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:23   18 Марта 2021
Россия

Магаданский губернатор ответил Байдену на оскорбление Путина стихами

Магаданский губернатор ответил Байдену на оскорбление Путина стихами

Бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на скандальное высказывание Байдена о Путине в стихах. Видео опубликовано в официальном аккаунте Носова в в Instagram.

Губернатор начал обращение с поздравлений — 18 марта отмечается семь лет воссоединения Крыма с РФ, отметив, что и в Магаданской области проходят мероприятия в честь этой годовщины. Например, в библиотеках читают стихи крымских поэтов. 

Строчками, написанными крымчанином Константином Фроловым, Носов решил ответить и на выпад президента США Джо Байдена, который в интервью телеканалу ABC «позволил себе оскорбить нашего национального лидера».

Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге!»

 

«Жаждущие новых территорий

Для бейсбола, регби или гольфа,

Почитайте парочку историй

Про Наполеона и Адольфа», — цитирует Носов стихи.

Накануне было опубликовано видео-интервью, которое журналист канала ABC Джордж Стефанопулос взял у главы Белого дома Джо Байдена.

«Итак, вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?», — спросил Стефанопулос.

«Угу. Да», — ответил Байден.

После этого Москва вызвала посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова «для консультаций». Слова Байдена осудили не только в России, но и в других странах.

Владимир Путин в ответ Байдену пожелал ему здоровья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #байден #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров