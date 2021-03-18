Магаданский губернатор ответил Байдену на оскорбление Путина стихами
Бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на скандальное высказывание Байдена о Путине в стихах. Видео опубликовано в официальном аккаунте Носова в в Instagram.
Губернатор начал обращение с поздравлений — 18 марта отмечается семь лет воссоединения Крыма с РФ, отметив, что и в Магаданской области проходят мероприятия в честь этой годовщины. Например, в библиотеках читают стихи крымских поэтов.
Строчками, написанными крымчанином Константином Фроловым, Носов решил ответить и на выпад президента США Джо Байдена, который в интервью телеканалу ABC «позволил себе оскорбить нашего национального лидера».
Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге!»
«Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа», — цитирует Носов стихи.
Накануне было опубликовано видео-интервью, которое журналист канала ABC Джордж Стефанопулос взял у главы Белого дома Джо Байдена.
«Итак, вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?», — спросил Стефанопулос.
«Угу. Да», — ответил Байден.
После этого Москва вызвала посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова «для консультаций». Слова Байдена осудили не только в России, но и в других странах.
Владимир Путин в ответ Байдену пожелал ему здоровья.