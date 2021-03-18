Путин ответил Байдену всего двумя словами

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Джо Байдена о России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Джо Байдена о России.

Ранее американский лидер дал интервью СМИ, в котором допустил оскорбительные высказывания в сторону России. На это президент России ответил лаконично.

"Будьте здоровы", — пожелал Путин.

Российская общественность остро отреагировала на слова Байдена в отношении России. МИД РФ сообщил, что ждет от Вашингтона объяснений по этому поводу.