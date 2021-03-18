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14:46   18 Марта 2021
Политика

Путин ответил Байдену всего двумя словами

Путин ответил Байдену всего двумя словами

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Джо Байдена о России.

Ранее американский лидер дал интервью СМИ, в котором допустил оскорбительные высказывания в сторону России. На это президент России ответил лаконично.

"Будьте здоровы", — пожелал Путин.

Российская общественность остро отреагировала на слова Байдена в отношении России. МИД РФ сообщил, что ждет от Вашингтона объяснений по этому поводу.

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#россия #путин #байден

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