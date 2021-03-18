Звезда "Физрука" Нагиев в новом сериале перевоплотился в маньяка Чикатило

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев снялся в восьмисерийной драме режиссера Сарика Андреасяна "Чикатило".

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев снялся в восьмисерийной драме режиссера Сарика Андреасяна "Чикатило".

Первый эпизод сериала вышел на платформе Okko 18 марта. Сарик Андреасян рассказывает историю жизни и преступлений советского маньяка Андрея Чикатило. Режиссер до последнего скрывал исполнителя главной роли, однако зрители уже узнали в Чикатило звезду "Физрука" Дмитрия Нагиева.

Андрей Чикатило большинство своих преступлений совершил в конце семидесятых — восьмидесятых годах. Он с особой жестокостью расправился с 53 жертвами в Ростовской области, Узбекистане и на Украине. Суд приговорил маньяка к смертной казни, несмотря на его просьбы смягчить наказание. Приговор был приведен в исполнение в феврале 1994 года, его похоронили на кладбище Новочеркасской тюрьмы.